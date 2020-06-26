Екатеринбургу из областного бюджета предоставили 479 млн рублей на трамвайную линию до Верхней Пышмы

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил постановление о предоставлении 479 млн руб. на продолжение строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.



Как следует из документа, средства будут выделены из регионального бюджета.



Строительство трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму началось в 2018 году. Трассировка ветки пролегает по улицам Фрезеровщиков и Шефской в Екатеринбурге и далее в сторону Верхней Пышмы. Общая протяженность линии должна составить 17,7 км.