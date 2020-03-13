На Южном Урале юрлиц оштрафовали более чем на 3,3 млн рублей за нарушения при возврате просроченной задолженности

УрБК, Челябинск, 05.02.2021. В 2020 году Управление ФССП России по Челябинской области приняло к рассмотрению 820 обращений граждан на действия юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности.
Как сообщает пресс-служба ведомства, из общего числа поступивших заявлений обоснованными признаны 84.
Наиболее часто граждане обращались за защитой своих прав из-за превышения частоты телефонных переговоров, оказания психологического давления на должника, использования выражений, унижающих честь и достоинство, а также введения в заблуждение относительно размера неисполненного обязательства и сроков его исполнения.
«В ходе реализации возложенных полномочий должностными лицами Управления возбуждено 86 дел по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Судами рассмотрено 80 дел по указанной статье, по 76 делам назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 3 млн 382 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
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