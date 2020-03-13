На Южном Урале юрлиц оштрафовали более чем на 3,3 млн рублей за нарушения при возврате просроченной задолженности

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. В адрес одной из городских больниц Екатеринбурга с декабря 2019 года стали поступать ...

В Екатеринбурге микрокредитную организацию «МКК» могут оштрафовать за телефонные звонки в больницу

В Челябинске оштрафовали коллекторов «Сибирь консалтинг групп» на 200 тыс. рублей за нарушения при взыскании долгов

В Екатеринбурге суд оштрафовал МФК «МигКредит» на 50 тыс. рублей за нарушения правил по возврату долгов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. За 2017 год девять свердловских предприятий включили в государственный реестр ...

За 2017 год в Свердловской области появилось девять новых коллекторских агентств

С начала года ФССП рассмотрела около 5 тысяч жалоб на коллекторов

УрБК, Москва, 30.05.2017. С начала 2017 года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассмотрели около 5 тыс. ...