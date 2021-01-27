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В Свердловской области выявлен 331 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 февраля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 72 тыс. 151 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 15 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 108. За сутки из больниц выписаны 346 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 64 тыс. 853 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 16 тыс. 688 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 934 тыс. 606 человек. За сутки зарегистрировано 527 летальных случаев (всего 75 тыс. 732), выздоровели 23 тыс. 582 человека (всего 3 млн 413 тыс. 495).

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