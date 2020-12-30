Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в 2020 году сократился на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в январе-декабре 2020 года составил 205 млрд 111 млн руб., сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах показатель сократился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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