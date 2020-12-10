Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал поставщика контрафактной обуви

УрБК, Челябинск, 05.02.2021. Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал на сумму 50 тыс. руб. поставщика более 1 тыс. пар контрафактных спортивных кроссовок, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.
Партия обуви известных мировых брендов Adidas, Reebok и Nike была задержана в январе 2020 года на 145 километре автодороги «Костанай — Челябинск». Правообладатели торговых марок подтвердили контрафактность обуви и оценили ущерб в 8 млн руб.
По данному факту Челябинская таможня направила несколько заявлений в Арбитражный суд области о привлечении поставщика контрафактной продукции к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».
Из-за того, что поставщик контрафакта находился в Республике Кыргызстан, процесс привлечения его к ответственности затянулся.
«В итоге дело затянулось на год. Тем не менее Челябинская таможня добилась своего. В конце января 2021 года Арбитражный суд по одному из дел привлек организацию к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ об административных правонарушениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.», — пояснила начальник правового отдела Челябинской таможни Светлана Рожкова.
УрБК, Челябинск, 10.12.2020. В Челябинской области в ходе проведения рейдов таможни было выявлено и изъято более 1 тыс. ...15.09.2020 Уральские таможенники выявили более 32 тыс. заготовок для создания контрафактной обуви Adidas и Nike
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Уральское таможенное управление выявило партию заготовок для создания контрафактной ...31.01.2020 Челябинская таможня изъяла контрафактные кроссовки Adidas, Reebok и Nike на сумму более 9 млн рублей
УрБК, Челябинск, 31.01.2020. Мобильной группой Челябинской таможни совместно с южноуральским Пограничным управлением ...12.07.2018 В Кушве надзорные органы пресекли незаконный оборот контрафактной спортивной одежды
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой совместно с полицией, выявлен ...01.10.2013 В Каменске-Уральском задержана партия из 10 тысяч пар контрафактной обуви Nike, Adidas и Reebok
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2013. Таможенной службой Каменска-Уральского задержана крупная партия контрафактной ...