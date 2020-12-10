Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал поставщика контрафактной обуви

УрБК, Челябинск, 05.02.2021. Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал на сумму 50 тыс. руб. поставщика более 1 тыс. пар контрафактных спортивных кроссовок, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.



Партия обуви известных мировых брендов Adidas, Reebok и Nike была задержана в январе 2020 года на 145 километре автодороги «Костанай — Челябинск». Правообладатели торговых марок подтвердили контрафактность обуви и оценили ущерб в 8 млн руб.



По данному факту Челябинская таможня направила несколько заявлений в Арбитражный суд области о привлечении поставщика контрафактной продукции к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».



Из-за того, что поставщик контрафакта находился в Республике Кыргызстан, процесс привлечения его к ответственности затянулся.



«В итоге дело затянулось на год. Тем не менее Челябинская таможня добилась своего. В конце января 2021 года Арбитражный суд по одному из дел привлек организацию к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ об административных правонарушениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.», — пояснила начальник правового отдела Челябинской таможни Светлана Рожкова.