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На Среднем Урале отклонили более 10 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. На 28 января жители Свердловской области подали 39 тыс. 534 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 26 тыс. 776 уже одобрены, по 10 тыс. 084 получены отказы.

Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.

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