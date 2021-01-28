На Среднем Урале отклонили более 10 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. На 28 января жители Свердловской области подали 39 тыс. 534 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 26 тыс. 776 уже одобрены, по 10 тыс. 084 получены отказы.
Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. На 21 января жители Свердловской области подали 38 тыс. 616 заявок на оформление ...19.01.2021 На Среднем Урале отклонили около 9,7 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. На 14 января жители Свердловской области подали 37 тыс. 759 заявок на оформление ...14.01.2021 На Среднем Урале одобрили более 25 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. На 7 января жители Свердловской области подали 36 тыс. 971 заявку на оформление ...30.12.2020 На Среднем Урале отклонили более 9,3 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2020. На 24 декабря жители Свердловской области подали 36 тыс. 488 заявок на оформление ...05.11.2020 На Среднем Урале отклонили более 7,5 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. На 29 октября жители Свердловской области подали 29 тыс. 652 заявки на оформление ...