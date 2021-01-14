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Более 200 свердловчан оштрафовали за непредоставление информации о своем COVID-статусе по прибытии из-за границы

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. По состоянию на 4 февраля 2021 года в Свердловскую область из-за границы с 1 августа 2020 года прибыло 57 тыс. 322 человека. Из них прошли обследование на коронавирус и должным образом сообщили о результате 55 тыс. 898 человек. У 983 человек результат тестирования оказался положительным.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, 1 тыс. 424 гражданина не прошли обследование в установленный законом срок. В отношении 940 человек уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования. На данный момент суды Среднего Урала оштрафовали 204 человека на общую сумму 1 млн 991 тыс. 500 руб.

В ведомстве напоминают, что в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах — разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

Как сообщал УрБК, по информации на 13 января 2021 года 1 тыс. 364 жителя Свердловской области не прошли обследование на коронавирусную инфекцию по возвращении из-за рубежа. Оштрафован за непредоставление информации о своем COVID-статусе был на эту дату 191 свердловчанин.

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