МВД России хочет получить доступ к контактам владельцев смартфонов через приложение

УрБК, Москва, 05.02.2021. МВД России объявило тендер на доработку официального приложения ведомства на сумму 63 млн руб. За эту сумму исполнитель должен интегрировать модуль «Антимошенник», который будет сообщать владельцам о звонках злоумышленников.
Как сообщает «Коммерсантъ», для корректной работы модуля приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя.
«При входящем звонке с неизвестного номера мобильное приложение начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. В случае совпадения номеров пользователь смартфона увидит на экране предупреждение о том, что ему, возможно, звонят мошенники. Пользователь также сможет составить «белый» список доверенных номеров», — сообщает издание.
В то же время, отмечают эксперты, подключение такого сервиса создает и целый ряд рисков, в том числе и риск, что данные телефонной книги могут оказаться в свободном доступе в случае утечки.
Как ранее сообщал УрБК, на Среднем Урале за весь 2020 год каждое шестое преступление, зарегистрированное полицией, было квалифицировано как мошенничество. При этом половина из них была совершена с применением IT-технологий. Всего в ГУ МВД России по Свердловской области от граждан поступило более 1,2 млн обращений.
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