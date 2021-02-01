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На Среднем Урале вторую неделю подряд растут цены на огурцы

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. С 25 января по 1 февраля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на огурцы выросли на 5,31% (до 182,52 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что за неделю с 18 по 25 января цены на огурцы в Свердловской области выросли на 6,57%, до 172,81 руб. за кг.

Помимо этого, выросли цены на помидоры (на 2,59%, да 180,84 руб. за кг), картофель (на 2,59%, до 30,45 руб. за кг), морковь (на 2,34%, до 35,05 руб. за кг), а также на маргарин (на 2,12%, до 152,36 руб. за кг).

В то же время, согласно данным ведомства, за неделю снизились цены на колбасу полукопченую и варено-копченую (на 1,57%, до 562,77 руб. за кг), на капусту белокочанную (на 1,38%, до 21,42 руб. за кг), а также конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 1,36%, до 353,57 руб. за кг).

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