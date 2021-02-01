На Среднем Урале вторую неделю подряд растут цены на огурцы

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. С 18 по 25 января 2021 года на Среднем Урале средние потребительские цены на огурцы ...

Средние цены на огурцы в Свердловской области за неделю увеличились на 6,57%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. На 11 января средние потребительские цены на свежие помидоры в Свердловской области ...

На Среднем Урале цены на помидоры за неделю выросли на 6,04%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. На 7 декабря средние потребительские цены на огурцы в Свердловской области составили ...

В Свердловской области вторую неделю подряд рост цен на огурцы превышает 10%

Средние потребительские цены на помидоры и сахар в Свердловской области с 28 сентября по 5 октября выросли на 2,46% и ...

В Свердловской области за неделю на 2% выросли цены на помидоры и сахар

В Свердловской области за неделю цены на огурцы выросли на 6,5%, на помидоры — на 8,4%

Средние потребительские цены на огурцы и помидоры в Свердловской области с 14 по 21 сентября выросли на 6,53% и 8,48% ...