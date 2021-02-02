В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый создатель финансовой пирамиды на базе МФО

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы микрофинансовой организации, которая обвиняется в мошенничестве и краже. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



По версии следствия, обвиняемая, находясь на должности финансового консультанта одной из МФО, предлагала гражданам оформить на свое имя кредит за вознаграждение. Выплату займов и процентов женщина обещала взять на себя.



В последующем — с мая 2018 года по ноябрь 2019 года — обвиняемая оформила таким образом кредиты на 353 человека. При этом займы одних клиентов МФО погашались за счет других людей. Часть полученных таким образом денег финконсультант потратила на личные нужды. Общий размер ущерба оценивается на сумму более 40 млн руб.



«Кроме того, на счету злоумышленницы обман 27 граждан, которых она сделала должниками по кредитам. Потерпевшие даже не подозревали о том, что на них оформлены займы. По версии следствия, злоумышленница воспользовалась имеющимися у нее копиями их паспортов. Еще четыре клиента финансовой организации, где работала обвиняемая, пострадали, когда желали погасить личный заем. Аферистка похитила с их банковских счетов денежные средства и направила на погашение своих долговых обязательств», — говорится в сообщении.



Бывшая сотрудница МФО ранее уже была судима за мошенничество и в 2009 году приговорена к пяти годам лишения свободы.