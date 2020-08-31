Налоговая инспекция требует признать банкротом екатеринбургскую строительную компанию «СУ-196»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга требует признать банкротом ООО «СУ-196». Соответствующий иск рассматривается с конца прошлого года в Арбитражном суде Свердловской области.



Сумма финансовых претензий к компании составляет 3 млн 952 тыс. руб. Очередное заседание по делу намечено на 12 февраля.



Отметим, что ООО «СУ-196» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Ленина, дом 24/8. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.



Основным собственником компании является семья бывшего свердловского депутата Армена Карапетяна.