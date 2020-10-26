Группа ЧТПЗ поставила трубную продукцию компании OPORA ENGINEERING

УрБК, Челябинск, 04.02.2021. Складской комплекс ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ) поставил трубную продукцию компании OPORA ENGINEERING — ведущему предприятию по выпуску металлоконструкций широкого спектра назначения в составе международной светотехнической корпорации «БЛ ГРУПП».



Как сообщает пресс-служба предприятия, трубная продукция производства Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ) будет использована при возведении мачт сотовой связи для мобильных операторов на территории России.



В партию вошло около 1 тыс. т бесшовных горячедеформированных труб марки стали Ст20 диаметром от 325 до 377 мм и толщинами стенки до 20 мм. Весь объем трубной продукции клиенту поставили в установленный срок.



«Группа ЧТПЗ регулярно участвует в проектах федерального масштаба в различных отраслях. Строительство мачт сотовой связи с использованием труб производства Группы ЧТПЗ направлено не только на повышение качества услуг сотовой связи крупнейших операторов, но и на всеобщую цифровизацию регионов России», — отметил директор Складского комплекса ЧТПЗ Алексей Смирнов.



Отмечается, что складской комплекс ЧТПЗ сотрудничает с ОО МСК «БЛ ГРУПП» более 13 лет. За это время компания поставила более 4 тыс. т труб, из которых изготовили около 3 тыс. опор освещения, вышек и мачт сотовой связи.