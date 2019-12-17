Итальянская Danieli поставит оборудование для техперевооружения машины непрерывного литья на ЕВРАЗ НТМК

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. ЕВРАЗ закупит у итальянской компании Danieli оборудование для техперевооружения машины непрерывного литья на НТМК. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов подписал контракт с итальянской компанией Danieli на поставку технологического оборудования для техперевооружения машины непрерывного литья заготовок № 1 конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК. Общая сумма инвестиций ЕВРАЗа в реализацию проекта составит около 3 млрд руб. Завершить работы планируется в 2023 году», — говорится в сообщении.







Машина непрерывного литья заготовок № 1 выпускает стальные заготовки для транспортного проката: железнодорожных колес, рельсов и бандажей. Техническое перевооружение увеличит производительность МНЛЗ № 1 с 700 тыс. т до 1,80 млн т в год и повысит качество стальных заготовок.



В ходе обновления на машине будет создана многоуровневая система автоматизации, что позволит планировать, контролировать, управлять и получать визуализацию процесса на каждом этапе производства. А также опробовать новые технологические процессы в виртуальном режиме.



«Нам очень важно увеличить объем производства круглой стальной заготовки, которая используется для проката железнодорожных колес. Это позволит нам полностью обеспечить потребности нового колесного стана, строительство которого мы с партнерами начали в особой экономической зоне «Титановая долина», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.







«Мы неоднократно сотрудничали с компанией ЕВРАЗ, участвовали во многих крупных проектах. Мы не сомневаемся, что сможем выполнить проект с наивысшим качеством и в срок», — сказал президент компании Danieli в России Антонелло Колусси.



Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК ежегодно производит около 4,5 млн т стали. Цех оснащен четырьмя 160-тонными конвертерами. На участке внепечной обработки стали действуют четыре установки «печь-ковш» и два циркуляционных вакууматора. Установка десульфурации полупродукта позволяет выпускать сталь без вредных примесей. Вся сталь разливается на четырех машинах непрерывного литья заготовок. Технологами конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК освоено более 1 тыс. различных марок стали со сложным химическим составом.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа