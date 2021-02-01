Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 04.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 35,08 коп., до 75,72 руб., курс евро — на 64,18 коп., до 90,92 руб.