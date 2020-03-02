«Инвестиция в будущее»

В Екатеринбурге 4 февраля 2021 года представили реставрационно-хранительский корпус культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». В ближайшее время сюда переместят 16 тыс. экспонатов из запасников Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ИЗО). По словам директора учреждения Никиты Корытина, появление нового комплекса позволит в разы увеличить эффективность работы по сохранению культурного и художественного наследия.







Возведение нового комплекса в Екатеринбурге началось в 2019 году. Подрядчиком объекта выступила компания «Атомстройкомплекс». Силами застройщика был создан культурно-просветительский центр на базе музея ИЗО на ул. Вайнера, 11. Здесь будут размещать основную экспозицию уральского филиала «Эрмитажа». Поскольку само здание входит в перечень объектов культурного наследия, на объекте был проведен широкий комплекс работ. В частности, отреставрирован фасад и кровля и укреплены несущие стены.



Для расширения функционала здания компания возвела пристрой, где планируется воссоздать мемориальную комнату с обстановкой времен Великой Отечественной войны. Это сделано в память о тех событиях, когда в здание на ул. Вайнера, 11 из Ленинграда была эвакуирована коллекция государственного Эрмитажа.







В том же 2019 году «Атомстройкомплекс» с нуля возвел трехэтажное здание реставрационно-хранительского комплекса (ул. Вайнера, 16б). Оба знаковых объекта были сданы в 2020 году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции открытие «Эрмитажа-Урал» было отложено до весны 2021 года.



В преддверии этого события Никита Корытин представил 4 февраля 2021 года новое фондохранилище. В настоящее время сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств перевозят имеющиеся экспонаты в новое помещение. Всего им предстоит перенести 16 тыс. произведений искусства.







В самом начале презентации директор учреждения акцентировал внимание на оборудовании фондохранилища. По словам Н. Корытина, стоимость оснащения объекта коммуникациями оказалась значительно дороже, чем сооружение самого здания. В частности, это касается помещения для распаковки и акклиматизации картин. В фондах созданы особые условия для сохранения произведений в соответствии с материалом, из которого они выполнены. Также объект оснащен специальной системой пожаротушения, поскольку те же картины нельзя тушить водой.







«Музей в первую очередь занимается хранением, реставрацией, комплектованием и уже потом публикацией произведений. Экспозиция лишь небольшая часть того, что мы обязаны сохранять. Соответственно, это здание позволит нам выполнять наши функции эффективнее, чем это было раньше», — отметил Николай Корытин.







По его словам, появление подобного объекта — это «инвестиции в будущее». Директор музея отметил, что после появления новых площадей для реставрации возможности музея по сохранению произведений искусства в несколько раз выросли.



«У нас есть план для каждого реставратора. Есть общемузейный план — он составляет 38 экспонатов в год. В действительности же делается гораздо больше, поскольку есть текущие вопросы при подготовке предметов к экспозиции, иногда могут возникнуть экстренные ситуации», — сказал руководитель культурного учреждения.







В то же время следует отметить, что часть здания фондохранилища будет открыта для горожан. В частности, для свободного посещения будет доступна научная библиотека. Также в здании есть площадки для проведения культурологических мероприятий.



После официального открытия центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге появится самое современное и многофункциональное культурологическое учреждение.