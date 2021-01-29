На Южном Урале средний размер выданных в декабре 2020 года займов «до зарплаты» вырос на 7,5%

УрБК, Челябинск, 04.02.2021. Средний размер выданных в декабре 2020 года микрозаймов в Челябинской области составил 7 865,1 тыс. руб., что на 7,5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года (7 313,7 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 24-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах по величине выданных в декабре 2020 года займов «до зарплаты» расположились Москва (11,15 тыс. руб.), Белгородская (10,74 тыс. руб.) и Ростовская (9,78 тыс. руб.) области, Санкт-Петербург (9,62 тыс. руб.), а также Московская область (9,50 тыс. руб.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего в декабре 2020 года вырос средний чек микрозайма в Белгородской области (плюс 39,6%), Красноярском (плюс 21,5%) и Приморском (плюс 18,2%) краях, а также Архангельской (плюс 14,8%) и Иркутской (плюс 11,1%) областях. В то же время заметное снижение этого показателя было отмечено в Москве (минус 5,8%), Ставропольском крае (минус 5,2%), Тюменской (минус 4,6%) и Московской (минус 2,3%) областях.



В целом по стране в декабре 2020 года средний размер микрозайма составил 8,54 тыс. руб., что на 2,6% больше по сравнению с показателем 2019 года (8,32 тыс. руб.).