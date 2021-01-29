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Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов в декабре 2020 года вырос на 8,1%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Средний размер выданных в декабре 2020 года микрозаймов в Свердловской области составил 8 237,1 тыс. руб., что на 8,1% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года (7 617,6 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 19-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по величине выданных в декабре 2020 года займов «до зарплаты» расположилась Москва (11,15 тыс. руб.), на втором — Белгородская область (10,74 тыс. руб.), на третьем — Ростовская область (9,78 тыс. руб.), на четвертом — Санкт-Петербург (9,62 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Московская область (9,50 тыс. руб.).

В целом по стране в декабре 2020 года средний размер микрозайма составил 8,54 тыс. руб., что на 2,6% больше по сравнению с показателем 2019 года (8,32 тыс. руб.).

Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями. По его мнению, после падения в апреле постепенное возвращение к прошлогоднему уровню показал и средний чек займа «до зарплаты». По словам А. Викулина, в декабре прошлого года его значение оказалось даже более высоким, чем по итогам аналогичного периода 2019 года.

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