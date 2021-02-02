УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Правительство Свердловской области установило прожиточный минимум на 2021 год по новой ...

На Среднем Урале установили прожиточный минимум в размере 11 тыс. 206 рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. На Среднем Урале изменится методика расчета прожиточного минимума, говорится в ...

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. Правительство Свердловской области снизило величину прожиточного минимума для всех ...

Правительство Свердловской области снизило величину прожиточного минимума для всех категорий населения региона

Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с законом «О прожиточном минимуме в ...

Величина прожиточного минимума в Свердловской области достигла 5,1 тыс. рублей в месяц

Величина прожиточного минимума в Свердловской области в IV квартале 2008 года в среднем на душу населения составила 4,7 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2009. Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с ...