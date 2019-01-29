Свердловская транспортная прокуратура подтвердила информацию о низкой температуре воздуха в поезде Федеральной пассажирской компании

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Свердловская транспортная прокуратура провела проверку сведений, опубликованных в СМИ, о низкой температуре в пассажирском поезде № 338 Приобье — Екатеринбург. В ходе проверки опубликованная информация подтвердилась.
«Установлено, что 1 января 2021 года после ночной стоянки на станции Приобье в условиях сильного мороза поездная бригада в результате небрежного отношения к своим обязанностям не обеспечила для пассажиров нормальную температуру в четырех пассажирских вагонах. При норме +20 °С фактическая температура в этих вагонах составила +13 °С. Способствующим фактором нарушения температурного режима в вагонах стали недостатки их капитально-восстановительного ремонта», — говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.
В отношении организации перевозчика — АО «Федеральная пассажирская компания» — и ее сотрудника (начальника поезда) принято решение о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3 КоАП РФ «Нарушение санитарных правил» и 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг ненадлежащего качества».
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