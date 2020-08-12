В 2020 году свердловский Роспотребнадзор забраковал почти четверть проверенной рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 94,8 т рыбной продукции, 22,5 т из них были забракованы (24%).



Как сообщает пресс-служба ведомства, основными причинами брака рыбной продукции стали несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, по причине нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (массовая доля глазури).



За 2020 год Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило качество рыбной продукции на 192 объектах, нарушения были выявлены на 60 из них, что составило 31,2%. Продукция, которая не соответствовала нормативным требованиям, была изъята из оборота.



«По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования: составлено 74 протокола об административном правонарушении; виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.