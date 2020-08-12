В 2020 году свердловский Роспотребнадзор забраковал почти четверть проверенной рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 94,8 т рыбной продукции, 22,5 т из них были забракованы (24%).
Как сообщает пресс-служба ведомства, основными причинами брака рыбной продукции стали несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, по причине нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (массовая доля глазури).
За 2020 год Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило качество рыбной продукции на 192 объектах, нарушения были выявлены на 60 из них, что составило 31,2%. Продукция, которая не соответствовала нормативным требованиям, была изъята из оборота.
«По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования: составлено 74 протокола об административном правонарушении; виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2020. По итогам I полугодия 2020 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...21.11.2019 Свердловский Роспотребнадзор с начала года забраковал 9,5 тонн рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 10 месяцев 2019 года ...07.08.2019 Свердловский Роспотребнадзор забраковал более 1 тонны рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии проверили ...28.03.2019 Роспотребнадзор в 2018 году оштрафовал свердловские компании на 2,3 млн рублей за производство и продажу некачественного хлеба
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 2018 год проинспектировало 28,4 ...11.03.2019 В 2018 году Роспотребнадзор по Свердловской области забраковал 5,2% рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2019. В 2018 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверено ...