На Среднем Урале установили прожиточный минимум в размере 11 тыс. 206 рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. На Среднем Урале изменится методика расчета прожиточного минимума, говорится в ...

Правительство РФ установило размер прожиточного минимума на 2021 год

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. Правительство Свердловской области снизило величину прожиточного минимума для всех ...

Правительство Свердловской области снизило величину прожиточного минимума для всех категорий населения региона

Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с законом «О прожиточном минимуме в ...

Величина прожиточного минимума в Свердловской области достигла 5,1 тыс. рублей в месяц

Величина прожиточного минимума в Свердловской области в IV квартале 2008 года в среднем на душу населения составила 4,7 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2009. Величина прожиточного минимума, установленная в Свердловской области в соответствии с ...