На Среднем Урале установили прожиточный минимум в размере 11 тыс. 206 рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Правительство Свердловской области установило прожиточный минимум на 2021 год по новой методике в соответствии с внесенными изменениями в федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», сообщает департамент информационной политики региона.
Напомним, информация о грядущих изменениях в методике расчета прожиточного минимума на Среднем Урале появилась во вторник, 2 февраля.
«С 2021 года на федеральном уровне осуществлен переход к установлению величины прожиточного минимума на очередной год, исходя из медианного среднедушевого дохода в целом по РФ. Регионы будут использовать данную среднероссийскую величину для установления своих прожиточных минимумов», — говорилось в сообщении.
Отмечается, что в Свердловской области по сравнению со II кварталом 2020 года величина установленного на 2021 год прожиточного минимума увеличилась на душу населения на 2%, для трудоспособного населения — на 2,2%, для пенсионеров — на 6,2%, для детей — на 1,3%.
«Величина прожиточного минимума в Свердловской области на 2021 год по новым расчетам составила на душу населения — 11 206 рублей в месяц, для трудоспособного населения — 11 966 рублей, для пенсионеров — 9 521 рубль, для детей — 11 850 рублей», — сообщил министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.
По сравнению с IV кварталом 2020 года индексация величины прожиточного минимума на 2021 год составит 3,6%.
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