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В Свердловской области выявлен 341 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 4 февраля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 71 тыс. 820 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 093. За сутки из больниц выписаны 363 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 64 тыс. 507 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 16 тыс. 714 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 917 тыс. 918 человек. За сутки зарегистрирован 521 летальный случай (всего 75 тыс. 205), выздоровели 24 тыс. 546 человек (всего 3 млн 389 тыс. 913).

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