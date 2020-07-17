В Екатеринбурге экспертное сообщество обсудит альтернативные виды энергетики

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Екатеринбурге 9 февраля 2021 года на площадке «Ельцин центра» будет организована панельная дискуссия на тему «Инновационные технологии и альтернативные виды энергетики на Среднем Урале».



Как сообщают организаторы мероприятия, в рамках дискуссии заявлены доклады о строительстве первой в регионе крупной солнечной электростанции в Артинском районе Свердловской области, а также о возможностях установки микрогенерации — солнечных и ветряных электростанций до 15 кВт. Такое оборудование позволит подключить к единой электрической сети с двусторонним учетом и взаимозачетом объемов энергии индивидуальные жилые дома и небольшие предприятия.



Кроме того, спикеры расскажут о ряде инновационных проектов в энергетике региона и о существующих инструментах поддержки проектных команд и идей, в частности проекте «Региональные чемпионы Свердловской области».



На мероприятии в качестве экспертов выступят директор по цифровой трансформации «Россети Урал» Андрей Шульгин, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Хевел» Антон Усачев, заместитель председателя экспертного совета комитета по энергетике СОСПП и главный инженер ООО «Экспертный центр» Андрей Кудрявцев. Также в числе спикеров заявлены руководитель проектов АНО «Агентство инвестиций Свердловской области» Вилена Петрищева и директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов.



Панельная дискуссия запланирована с 11.30 до 13.00. Экспертное сообщество выступит на площадке под названием Точка кипения Екатеринбург, «Ельцин центр», 5 этаж.