УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:28

В Екатеринбурге экспертное сообщество обсудит альтернативные виды энергетики

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Екатеринбурге 9 февраля 2021 года на площадке «Ельцин центра» будет организована панельная дискуссия на тему «Инновационные технологии и альтернативные виды энергетики на Среднем Урале».

Как сообщают организаторы мероприятия, в рамках дискуссии заявлены доклады о строительстве первой в регионе крупной солнечной электростанции в Артинском районе Свердловской области, а также о возможностях установки микрогенерации — солнечных и ветряных электростанций до 15 кВт. Такое оборудование позволит подключить к единой электрической сети с двусторонним учетом и взаимозачетом объемов энергии индивидуальные жилые дома и небольшие предприятия.

Кроме того, спикеры расскажут о ряде инновационных проектов в энергетике региона и о существующих инструментах поддержки проектных команд и идей, в частности проекте «Региональные чемпионы Свердловской области».

На мероприятии в качестве экспертов выступят директор по цифровой трансформации «Россети Урал» Андрей Шульгин, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Хевел» Антон Усачев, заместитель председателя экспертного совета комитета по энергетике СОСПП и главный инженер ООО «Экспертный центр» Андрей Кудрявцев. Также в числе спикеров заявлены руководитель проектов АНО «Агентство инвестиций Свердловской области» Вилена Петрищева и директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов.

Панельная дискуссия запланирована с 11.30 до 13.00. Экспертное сообщество выступит на площадке под названием Точка кипения Екатеринбург, «Ельцин центр», 5 этаж.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.07.2020 «Россети» и ГК «Хевел» заключили соглашение о развитии солнечной энергетики

УрБК, Москва, 17.07.2020. ПАО «Россети» и ГК «Хевел» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках развития в России ...

11.05.2017 Коротко о событиях дня

В 11.00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, зал №501) состоится заседание координационного совета ...

15.11.2016 Коротко о событиях дня

В 10.00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) состоится очередное заседание ...

17.09.2013 Коротко о событиях дня

В 10.00 (Октябрьская площадь, 1,) состоится очередное заседание правительства Свердловской области. Министр финансов ...

19.02.2010 Коротко о событиях на месяц

20 февраля в 10.00 часов на площадке ЗАО «Уралсевергаз» (Екатеринбург, ул. Артинская, 15) Губернатор Свердловской ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (129)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18