Более 15% свердловских безработных не были трудоустроены более одного года

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021.15,6% от общей численности официально зарегистрированных безработных в Свердловской области не были трудоустроены более одного года. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



«В общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, 55,4% составили граждане, уволенные по собственному желанию, граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, — 3,0%, уволенные по другим причинам — 13,8%, ранее не работавшие граждане — 27,8%. Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 15,6%», — говорится в исследовании.