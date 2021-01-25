Объем выдачи ипотеки в УрФО в прошлом году увеличился на 48%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-декабре 2020 года было выдано более 190 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 425 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



По сравнению с предыдущим годом число выданных кредитов выросло на 35%, объем — на 48%.



«Активнее всего ипотеку брали жители Тюменской области (включая АО) — в прошедшем году здесь было оформлено 72 тыс. жилищных кредитов на сумму 189,2 млрд руб. При этом самый высокий темп прироста ипотеки наблюдался в Свердловской области (38% по количеству и 52% по объему)», — говорится в сообщении.



Средняя ставка по ипотеке в УрФО в конце 2020 года составила 7,5% (в декабре 2019 года — 9,1%).