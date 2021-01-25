УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:35

Объем выдачи ипотеки в УрФО в прошлом году увеличился на 48%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-декабре 2020 года было выдано более 190 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 425 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

По сравнению с предыдущим годом число выданных кредитов выросло на 35%, объем — на 48%.

«Активнее всего ипотеку брали жители Тюменской области (включая АО) — в прошедшем году здесь было оформлено 72 тыс. жилищных кредитов на сумму 189,2 млрд руб. При этом самый высокий темп прироста ипотеки наблюдался в Свердловской области (38% по количеству и 52% по объему)», — говорится в сообщении.

Средняя ставка по ипотеке в УрФО в конце 2020 года составила 7,5% (в декабре 2019 года — 9,1%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.01.2021 В России в 2020 году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов

УрБК, Москва, 25.01.2021. В России в прошлом году рефинансировали 234 тыс. ипотечных кредитов. Это рекордный показатель ...

14.01.2021 Объем выдачи ипотеки на Среднем Урале за 11 месяцев 2020 года вырос на 50%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. За 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов ...

17.06.2020 Задолженность по ипотеке в Свердловской области превысила 251 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. Объем задолженности по ипотечным жилищных кредитам (ИЖК) к 1 мая 2020 года превысил 251 ...

11.02.2020 Свердловская область занимает пятое место в РФ по объему выданной ипотеки на рынке новостроек

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2020. По итогам 2019 года в Свердловской области было выдано 43,7 тыс. ипотечных жилищных ...

12.02.2019 Жители Свердловской области взяли в 2018 году ипотеку на 98 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. За 2018 год банки предоставили жителям Урала более 275 тыс. ипотечных жилищных кредитов ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (129)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18