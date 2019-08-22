Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию впервые с сентября 2020 года

УрБК, Москва, 04.02.2021. За неделю с 26 января по 1 февраля этого года недельная инфляция в России составила 0%. Об этом сообщается в еженедельной оценке индекса потребительских цен, опубликованной на сайте Росстата.
Такой показатель зафиксирован Росстатом впервые с конца сентября 2020 года. В целом с начала этого года средние потребительские цены выросли на 0,7%.
За период с 26 января по 1 февраля 2021 года выросли цены: на мясо кур и маргарин — на 0,5%, говядину, баранину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, водку, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,2%, колбасы, творог жирный, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания, гречневую крупу, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,1%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,6%.
Снизились цены на сахар-песок на (0,6%), подсолнечное масло (0,5%) и яйца куриные (0,2%), следует из информации Росстата.
Как сообщал УрБК, ранее ЦБ спрогнозировал локальный пик годовой инфляции в феврале с дальнейшим снижением в марте 2021 года.
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