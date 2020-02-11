Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных средств при производстве бронетехники на НПК «Уралвагонзавод»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Счетная палата включила проверку НПК «Уралвагонавод» (УВЗ) в график контрольных мероприятий на 2021 год. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте ведомства.
Счетная палата оценит «эффективность расходования средств федерального бюджета, направленных на развитие технологической и производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающих выпуск бронетанкового вооружения и техники».
В рамках этого же контрольного мероприятия аудиторы также проверят министерство промышленности и торговли РФ.
Напомним, что осенью 2020 года в СМИ появилась информация, что НПК «Уралвагонзавод» испытывает проблемы со сбытом вагонов. На самом предприятии назвали эти сведения недостоверными.
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