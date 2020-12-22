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Власти Среднего Урала планируют в текущем году выпустить облигации на 25 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Министерство финансов Среднего Урала планирует в 2021 году выпустить облигации на общую сумму 25 млрд руб., говорится в проекте приказа ведомства.

«В соответствии с законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году планируется привлечение заемных средств путем выпуска государственных облигаций Свердловской области в сумме 25 млрд руб.», — говорится в тексте документа.

Отметим, что в 2020 году региональный минфин разместил четыре выпуска облигаций на общую сумму 40 млрд руб.

Выпуск новых долговых бумаг необходим для покрытия дефицита областного бюджета. Размещение облигаций приведет к росту государственного долга региона, который на 1 января 2021 года составляет 114 млрд 398 млн руб.

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