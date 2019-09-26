В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении застройщика ЖК «Тимирязевский»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Нижнем Тагиле по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба участникам долевого строительства, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что неустановленными должностными лицами из числа руководителей ООО «СУ-1» путем обмана причинен имущественный ущерб на сумму более 1 млн руб. 76 гражданам, являющимся участниками долевого строительства жилого дома № 1 ЖК «Тимирязевский», — говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере».
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