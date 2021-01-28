Средний размер выданных в декабре 2020 года потребкредитов на Южном Урале вырос на 27,5%

УрБК, Челябинск, 04.02.2021. В Челябинской области средний размер выданных в декабре 2020 года потребительских кредитов составил 189 тыс. 177 руб., что на 27,5% больше показателя аналогичного периода 2019 года (148 тыс. 359 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 19-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по среднему размеру выданных в декабре прошлого года потребкредитов оказалась Москва (506,7 тыс. руб.), на втором — Ханты-Мансийский АО (345,8 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (344,9 тыс. руб.), на четвертом — Московская область (331,9 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область (246,1 тыс. руб.).



Помимо этого, наиболее значительный рост среднего размера выданных в декабре 2020 года потребкредитов был отмечен в Кемеровской области (плюс 52,8%), Алтайском крае (плюс 46,2%), Оренбургской области (плюс 43,3%), Республике Татарстан (плюс 39,3%) и Омской области (плюс 37,6%).



В целом по стране в декабре 2020 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 221,3 тыс. руб., что на 30,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (169,3 тыс. руб.).