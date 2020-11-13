АСВ: Среднегодовой темп роста застрахованных вкладов в 2021-2025 годах составит 5%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Среднегодовой темп роста застрахованных вкладов в РФ в 2021-2025 годах составит около 5%, такие оценки содержатся в новой стратегии развития Агентства по страхованию вкладов (АСВ) до 2025 года.



Как сообщает «Финмаркет», при разработке стратегии АСВ использовало допущение, что на горизонте до 2025 года будет наблюдаться умеренный, но стабильный рост банковской системы, а также постепенный рост интереса вкладчиков к альтернативным долгосрочным финансовым инструментам и инвестиционным продуктам.



По данным ЦБ, в 2019 году объем вкладов населения вырос на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, в 2020 году — на 4,2%. Сейчас, по данным регулятора, максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, составляет 4,48% годовых.