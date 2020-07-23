Свердловский фонд капремонта не прекращал работу с должниками на фоне моратория на взыскание долгов

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Региональный фонд капремонта Свердловской области не прекращал работу по взысканию долгов даже после установления моратория на взыскание задолженности с собственников квартир. Об этом 3 февраля 2021 года заявил гендиректор фонда Станислав Суханов.



«Мы не предъявляли людям к иску задолженность, которая образовалась с 1 апреля 2020 по 1 января 2021 года. Но, так или иначе, мы отработали порядка 60 тыс. лицевых счетов на сумму 450 млн руб.», — сказал С. Суханов.



По его словам, в работе фонда находились лицевые счета с задолженностью на сумму более 3 тыс. руб.



В то же время гендиректор регионального оператора отметил, что несмотря на пандемию уровень собираемости практически не изменился. Собираемость взносов за 2020 год составила 96,73% (в 2019 году — 96,72%). Общая сумма сборов — 6,3 млрд руб.