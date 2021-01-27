Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 6 коп.

УрБК, Москва, 03.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 17,50 коп., до 76,08 руб., курс евро снизился на 6,26 коп., до 91,56 руб.