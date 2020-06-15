Группа ЧТПЗ поставила продукцию для строительства атомной электростанции в Бангладеш

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Предприятия Группы ЧТПЗ поставили комплексное инженерное решение для строительства первого и второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Руппур» в народной республике Бангладеш. Заказ объемом более 3,5 тыс. т включает бесшовные трубы, блоки и детали трубопроводов.
Как сообщает пресс-служба компании, предприятия Соединительные отводы трубопроводов (СОТ) и ЭТЕРНО (входят в Группу ЧТПЗ) совместно с партнерами — компаниями «Атомтрубопроводмонтаж» и «Интерэнерго Трейд» — в 2020 году изготовили и поставили 2 тыс. 500 т блоков и деталей трубопроводов, еще более 700 т продукции будет отгружено заказчику в I полугодии 2021 года.
Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ
Изделия будут применяться в ответственных системах первого и второго контуров АЭС «Руппур». В соответствии с требованием заказчика продукция прошла двухуровневый контроль с привлечением специалистов Bangladesh Atomic Energy Commission (ВАЕС) и Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA) в лице уполномоченной организации «ВО «Безопасность», а также специалистов уполномоченной организации в области атомного машиностроения «ВПО «ЗАЭС».
Также Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) поставил для проекта около 300 т бесшовных труб из нержавеющей стали. Продукция будет применяться для изготовления парогенераторов, которые предназначены для отвода тепла от теплоносителя и генерации сухого насыщенного пара в реакторной установке второго блока АЭС.
«В соответствии с долгосрочной стратегией Группа ЧТПЗ фокусируется на разработке комплексных инженерных решений для клиентов из различных отраслей, и поставка для АЭС «Руппур» является примером такого подхода. Отмечу, что в 2020 году доля отгрузок Группы ЧТПЗ предприятиям атомного машиностроения составила около 45%», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
АЭС «Руппур» — первая в Бангладеш атомная электростанция, строящаяся в 160 км от города Дакки по российскому проекту с двумя реакторами суммарной мощностью 2 400 МВт. Ранее продукция Группы ЧТПЗ использовалась при строительстве российских и зарубежных АЭС, таких как «Курская АЭС», «Нововоронежская АЭС», «Ленинградская АЭС, «Куданкулам» (Индия), «Тяньвань» (Китай), «Аккую» (Турция).
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