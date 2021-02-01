ММК развивает онлайн-сервисы

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) внедряет систему веб-анкетирования потребителей, сообщает Управление информации и общественных связей комбината.



«Для решения задачи максимального удовлетворения текущих и перспективных потребностей клиентов ММК развивает системы поддержки и уточнения индивидуальных потребностей, а также улучшает обратную связь. Этим целям служит и разработанная на комбинате система веб-анкетирования потребителей, старт эксплуатации которой был дан в декабре 2020 года», — говорится в сообщении.



Интерфейс абсолютно новой системы предоставляет клиентам возможность в режиме онлайн не только выставлять оценки по различным направлениям деятельности предприятия, но и оставлять комментарии с предложениями и замечаниями по работе ПАО «ММК». Процесс анкетирования автоматизирован, что позволяет оперативно реагировать на сложные задачи и получать от потребителя информацию, необходимую для разработки корректирующих действий.



«Автоматизированная система позволяет уйти от бумажного документооборота, неизбежного при традиционном анкетировании, а значит, исключить ошибки при обработке большего объема данных, связанные с человеческим фактором.

Кроме того, стоит отметить, что благодаря внедрению системы возможно опросить большее количество контрагентов, сохранить в единой базе всю необходимую информацию, в любой момент за короткий промежуток времени обработать текущие результаты анкетирования и сравнить с результатами предыдущих опросов. Автоматизированный онлайн-мониторинг удовлетворенности и ожиданий потребителей с помощью веб-анкетирования будет способствовать развитию в компании клиентоориентированного подхода и укрепит позиции ПАО «ММК» на рынке металлопродукции», — сообщили в пресс-службе ММК.



Ранее стало известно, что корпоративный сайт ПАО «ММК» занял третье место в рейтинге инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» среди корпоративных сайтов эмитентов, придерживающихся передовых практик с точки зрения раскрытия информации и коммуникации с инвесторами.



Как рассказали в пресс-службе комбината, для оценки корпоративных сайтов компаний составители рейтинга сформировали чек-лист.



В качестве критериев оценки рассматривалось размещение на сайтах операционных/ежемесячных результатов или любой другой полезной информации помимо обязательной к раскрытию; своевременность публикации пресс-релизов и полезность представленной в них информации, презентация результатов и других важных событий; полнота и востребованность информации, содержащейся в распространяемых компанией материалах. Кроме того, принималось во внимание удобство сайта в целом и то, насколько легко и быстро на нем можно найти нужную информацию.



На основании этих критериев был составлен рейтинг компаний, своевременно обновляющих корпоративные сайты и предлагающих инвесторам наиболее подробные данные о своей деятельности в удобном формате.



Сайт ПАО «ММК» набрал 990 из 1 тыс. возможных баллов, которые могли набрать компании на базе оценок по чек-листу. Тем самым эксперты отнесли интернет-сайт компании в число абсолютных лидеров с точки зрения раскрытия информации, ориентированной на инвестиционное сообщество и прочие целевые аудитории.



«Магнитогорский металлургический комбинат постоянно работает над повышением степени прозрачности своей деятельности, ориентируясь на самые высокие стандарты раскрытия информации. Годовые отчеты ММК не раз становились победителями конкурсов среди российских эмитентов, а сам комбинат неоднократно выигрывал конкурс «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации» для компаний-эмитентов. Корпоративный сайт ММК не раз признавался лучшим на отраслевых конкурсах», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



В настоящее время ММК разрабатывает новую версию корпоративного сайта, стремясь максимально учесть современные тенденции не только в веб-дизайне и функциональности, но и в раскрытии информации. Компания стремится сделать свой официальный сайт еще более удобным, эргономичным и информативным для посетителей.



Фото предоставлено пресс-службой ММК