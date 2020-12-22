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Депутатам Екатеринбургской гордумы представят три кандидатуры на пост главы города

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга определила трех претендентов, которые будут вынесены на рассмотрение гордумы.

В число утвержденных кандидатов вошли врио главы города Алексей Орлов, глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и депутат свердловского Заксобрания Михаил Зубарев.

Ранее конкурсная комиссия рассмотрела презентации 43 соискателей.

Заседание Екатеринбургской городской думы, на котором будут рассмотрены три кандидатуры, состоится 9 февраля 2021 года.

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