Погрузка на сети СвЖД в январе выросла на 7,8%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В январе 2021 года погрузка на сети Свердловской железной дороги (СвЖД) выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,7 млн т. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Так, погрузка химических и минеральных удобрений увеличилась в 1,5 раза (до 1,5 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов — в 1,4 раза (до 734,5 тыс. т), цемента — в 1,3 раза (до 230 тыс. т).



Погрузка руды цветной и серного сырья сократилась на 15,9% (до 448,6 тыс. т), нефти и нефтепродуктов — на 5,7% (до 3,4 млн т).



Отметим, что погрузка на всей сети ОАО «РЖД» в январе 2021 года выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,2 млн т.