Свердловские власти не планируют снимать ограничения с проведения массовых мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Власти Свердловской области не планируют снимать ограничения с проведения массовых мероприятий, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 3 февраля 2021 года на брифинге сказал замглавы региона Павел Креков.



По его словам, ослабление масочного режима в регионе также пока не запланировано.



«Обстановка значительно улучшилась. И по статистическим показателям, и по коечным. Мы видим это по загруженности лечебных учреждений», — отметил замглавы региона.



Также он добавил, что 4 февраля 2021 года пройдет заседание регионального оперштаба по вопросу возобновления очных занятий в вузах.



Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене запрета на ночную работу кафе, ресторанов и увеселительных заведений. Послабления вступят в силу с 5 февраля 2021 года.