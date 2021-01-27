Свердловские власти не планируют снимать ограничения с проведения массовых мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Власти Свердловской области не планируют снимать ограничения с проведения массовых мероприятий, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 3 февраля 2021 года на брифинге сказал замглавы региона Павел Креков.
По его словам, ослабление масочного режима в регионе также пока не запланировано.
«Обстановка значительно улучшилась. И по статистическим показателям, и по коечным. Мы видим это по загруженности лечебных учреждений», — отметил замглавы региона.
Также он добавил, что 4 февраля 2021 года пройдет заседание регионального оперштаба по вопросу возобновления очных занятий в вузах.
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