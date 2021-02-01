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Вакцинированных туристов из Свердловской области освободили от обязанности сдавать тест на COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Вакцинированные туристы, прибывающие в Свердловскую область из-за рубежа, освобождаются от обязанности сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 3 февраля 2021 года на брифинге сказал замглавы региона Павел Креков.

«Если вы привились от коронавируса, у вас есть соответствующий сертификат, то после возвращения из-за границы сдавать ПЦР-тест не нужно», — сказал Павел Креков.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 января 2021 года 1 тыс. 364 жителя Свердловской области не прошли обследование на COVID-19 по возвращении из-за рубежа. Всего в течение пяти месяцев с момента возобновления международного авиасообщения из-за границы в Свердловскую область прибыли 54 тыс. 439 человек, у 954 из них результат тестирования на COVID-19 оказался положительным.

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