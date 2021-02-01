Вакцинированных туристов из Свердловской области освободили от обязанности сдавать тест на COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 1 февраля 2021 года открывается второй пункт ...

В аэропорту Кольцово открыли второй пункт для тестирования на COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. По состоянию на 13 января 2021 года 1 тыс. 364 жителя Свердловской области не прошли ...

Более 1,3 тыс. свердловчан не предоставили данные о своем COVID-статусе по возвращении из-за рубежа

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. В период с 1 августа по 28 декабря в Свердловской области к административной ...

За отсутствие теста на COVID-19 после возвращения из-за границы оштрафованы 158 жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2020. На сегодняшний день 122 тыс. жителей Свердловской области прошли вакцинацию против ...

В Свердловской области почти 122 тыс. человек уже привились от сезонного гриппа

В Свердловской области часть детей без тестов на коронавирус не пустят в садики и школы

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2020. С понедельника, 7 сентября, в детсады и школы Свердловской области не будут допущены ...