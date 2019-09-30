Российские заемщики направляют на обслуживание потребкредитов более 60% своих доходов

Российские заемщики по итогам IV квартала 2020 года направили на обслуживание потребительских кредитов 61% своих доходов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности Банка России Елизавету Данилову.



На обслуживание ипотеки россияне за указанный период потратили 56%. Специалист ЦБ РФ также отметила, что доля закредитованных граждан в прошлом году снижается.



Так, доля заемщиков по ипотеке с начала по конец 2020 года снизилась на 4%, до 22%.



«Это может быть связано с тем, что это более крупные кредиты и банки более консервативны при их предоставлении, кроме того, именно в этом сегменте банки в первую очередь совершенствуют расчет ПДН», — сказала Е. Данилова.