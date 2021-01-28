Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре 2020 года потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В Свердловской области средний размер выданных в декабре 2020 года потребительских кредитов составил 246 тыс. 084 руб., что на 36,7% больше показателя аналогичного периода 2019 года (180 тыс. 069 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 5-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. По размеру выданных в декабре прошлого года потребкредитов его опередили Москва (506,7 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (345,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург (344,9 тыс. руб.) и Московская область (331,9 тыс. руб.).



В целом по стране в декабре 2020 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 221,3 тыс. руб., что на 30,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (169,3 тыс. руб.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после некоторого снижения среднего чека потребкредита весной прошлого года в октябре был установлен рекорд — почти 234 тыс. руб. В то же время в последние два месяца 2020 года средний размер потребкредита несколько сократился. Как уточняет А. Волков, при этом выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть.