ФАС возбудила дело в отношении Ростуризма из-за нарушений при распределении грантов на внутренний туризм

УрБК, Москва, 03.02.2021. ФАС России возбудила дело в отношении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) из-за возможных нарушений при распределении государственных грантов на развитие внутреннего и въездного туризма.
Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, всего на эти цели из федерального бюджета было выделено 400 грантов на общую сумму 1,2 млрд руб. В ФАС полагают, что проведение конкурсного отбора по распределению субсидий прошло с нарушением Закона о конкуренции.
«Действия Ростуризма при проведении конкурса могли привести к ограничению конкуренции, поэтому ФАС России приняла решение о возбуждении дела. Антимонопольное ведомство выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий. Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей», — пояснила начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России Надежда Шаравская.
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