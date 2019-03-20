УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:53

Общая кадастровая стоимость земельных участков на Среднем Урале после переоценки снизилась на 10%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Общая кадастровая стоимость земельных участков в Свердловской области после переоценки снизилась на 9,99%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Среднего Урала Елена Николаева.

Напомним, в соответствии с законодательством земельный налог формируется на основании кадастровой стоимости участка. Для того чтобы последняя соответствовала рыночным ценам, один раз в три-пять лет проводится государственная кадастровая оценка всех землевладений.

По словам Елены Николаевой, всего в прошлом году кадастровая оценка была проведена в отношении порядка 1 млн 300 тыс. земельных участков.

«Мы ставили задачу привести кадастровую стоимость земельных участков и объектов капитального строительства к рыночному уровню, при этом максимально соблюсти баланс интересов и налогоплательщиков, и консолидированного бюджета. В целом мы можем совершенно определенно сказать, что кадастровая оценка стоимости земельных участков стала более равномерна и в целом не превышает рыночный уровень. По земельным участкам мы можем сказать, что совокупная кадастровая стоимость снизилась на 9,99%», — рассказала Е. Николаева.

По ее словам, для граждан, которые не согласны с результатами оценки, предусмотрены механизмы оспаривания кадастровой стоимости (через обращение в комиссию министерства по управлению госимуществом, а также в судебном порядке). По статистике, количество оспариваемых результатов оценки не превышает 0,05% от числа объектов, в отношении которых была проведена такая оценка, уточнила Е. Николаева.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.03.2019 Кадастровая палата по Челябинской области уведомила граждан о начале оценки земельных участков

УрБК, Челябинск, 20.03.2019. Областное государственное бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка по ...

04.04.2013 Росреестр: несовпадение рыночной и кадастровой стоимости земельных участков связано с изменением механизмов кадастровой оценки

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2013. Анализ данных, полученных в результате государственного статистического наблюдения за ...

06.02.2013 В Екатеринбурге скорректирована кадастровая стоимость земельных участков

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) в рамках поручения губернатора ...

06.02.2013 В Екатеринбурге скорректирована кадастровая стоимость земель

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2013. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) в ...

26.01.2009 В 2008 году ФГУ «Земельная кадастровая палата» в течение 2008 года поставило на кадастровый учет 475 527 участков

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2009. В рамках подготовки ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Свердловской области ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (99)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18