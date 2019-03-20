Общая кадастровая стоимость земельных участков на Среднем Урале после переоценки снизилась на 10%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Общая кадастровая стоимость земельных участков в Свердловской области после переоценки снизилась на 9,99%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Среднего Урала Елена Николаева.



Напомним, в соответствии с законодательством земельный налог формируется на основании кадастровой стоимости участка. Для того чтобы последняя соответствовала рыночным ценам, один раз в три-пять лет проводится государственная кадастровая оценка всех землевладений.



По словам Елены Николаевой, всего в прошлом году кадастровая оценка была проведена в отношении порядка 1 млн 300 тыс. земельных участков.



«Мы ставили задачу привести кадастровую стоимость земельных участков и объектов капитального строительства к рыночному уровню, при этом максимально соблюсти баланс интересов и налогоплательщиков, и консолидированного бюджета. В целом мы можем совершенно определенно сказать, что кадастровая оценка стоимости земельных участков стала более равномерна и в целом не превышает рыночный уровень. По земельным участкам мы можем сказать, что совокупная кадастровая стоимость снизилась на 9,99%», — рассказала Е. Николаева.



По ее словам, для граждан, которые не согласны с результатами оценки, предусмотрены механизмы оспаривания кадастровой стоимости (через обращение в комиссию министерства по управлению госимуществом, а также в судебном порядке). По статистике, количество оспариваемых результатов оценки не превышает 0,05% от числа объектов, в отношении которых была проведена такая оценка, уточнила Е. Николаева.