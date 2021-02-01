В Свердловской области выявлено 334 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 3 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 71 тыс. 479 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 16 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 079. За сутки из больниц выписаны 355 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 64 тыс. 144 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 16 тыс. 474 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 901 тыс. 204 человека. За сутки зарегистрировано 526 летальных случаев (всего 74 тыс. 684), выздоровели 24 тыс. 822 человека (всего 3 млн 365 тыс. 367).