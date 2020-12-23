Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в прошлом году вырос на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в декабре 2020 года составил 239 млрд 205 млн руб., что на 3,9% больше уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-декабре 2020 года оборот оптовой торговли на Среднем Урале вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.