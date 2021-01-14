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Жителя Удмуртии будут судить за хищение пшеницы на сумму более 5,6 млн рублей у южноуральского предприятия

УрБК, Челябинск, 03.02.2021. Прокуратура Челябинской области направила в Троицкий городской суд уголовное дело в отношении представителя коммерческой организации о хищении около 3,8 центнера зерна у семеноводческого предприятия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, житель Удмуртской Республики обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Обвиняемый — представитель коммерческой организации — с декабря 2019 года по март 2020 года похищал пшеницу, принадлежащую ООО «Шантаринский производственный комплекс».

«При взвешивании зерна обвиняемый выставлял груженые автомобили с прицепами таким образом, чтобы часть автомобиля с большим объемом зерна находилась не на платформе весов. Данным способом вводил в заблуждение сотрудницу, осуществлявшую взвешивание, которая вносила в бухгалтерские учетные документы заниженную массу отгруженного зерна пшеницы», — говорится в сообщении.

В итоге обвиняемый похитил у предприятия около 380 кг пшеницы общей стоимостью более 5,6 млн руб.

Отметается, что мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

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