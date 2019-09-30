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Российские заемщики направляют на обслуживание потребкредитов более 60% своих доходов

УрБК, Москва, 03.02.2021. Российские заемщики по итогам IV квартала 2020 года направили на обслуживание потребительских кредитов 61% своих доходов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности Банка России Елизавету Данилову.

На обслуживание ипотеки россияне за указанный период потратили 56%. Специалист ЦБ РФ также отметила, что доля закредитованных граждан в прошлом году снижается.

Так, доля заемщиков по ипотеке с начала по конец 2020 года снизилась на 4%, до 22%.

«Это может быть связано с тем, что это более крупные кредиты и банки более консервативны при их предоставлении, кроме того, именно в этом сегменте банки в первую очередь совершенствуют расчет ПДН», — сказала Е. Данилова.

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