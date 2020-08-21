УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:07

Оборот розничной торговли Свердловской области в 2020 году сократился на 9,6%

Оборот розничной торговли Свердловской области в декабре 2020 года составил 107 млрд 578 млн руб., что на 18,4% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

«В декабре 2020 года в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 24 тыс. 956 руб. (в декабре 2019 года — 29 тыс. 009 руб.).», — говорится в сообщении.

В январе-декабре 2020 года оборот розничной торговли Среднего Урала сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 09:07 Оборот розничной торговли Свердловской области в 2020 году сократился на 9,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Оборот розничной торговли Свердловской области в декабре 2020 года составил 107 млрд ...

21.08.2020 Оборот розничной торговли Свердловской области в июле сократился на 9,1%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2020. Оборот розничной торговли Свердловской области в июле 2020 года составил 94 млрд 129 ...

17.07.2020 Оборот розничной торговли Свердловской области в июне сократился на 12,6%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2020. Оборот розничной торговли Свердловской области в июне 2020 года составил 88 млрд 256 ...

22.06.2020 Оборот розничной торговли Свердловской области в мае сократился на 16,3%

Оборот розничной торговли Свердловской области в мае 2020 года составил 83 млрд 902 млн руб., что на 16,3% ниже уровня ...

22.06.2020 Оборот розничной торговли Свердловской области в мае сократился на 16,3%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. Оборот розничной торговли Свердловской области в мае 2020 года составил 83 млрд 902 млн ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (78)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18