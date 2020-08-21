Оборот розничной торговли Свердловской области в 2020 году сократился на 9,6%

Оборот розничной торговли Свердловской области в декабре 2020 года составил 107 млрд 578 млн руб., что на 18,4% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.
«В декабре 2020 года в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 24 тыс. 956 руб. (в декабре 2019 года — 29 тыс. 009 руб.).», — говорится в сообщении.
В январе-декабре 2020 года оборот розничной торговли Среднего Урала сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Оборот розничной торговли Свердловской области в декабре 2020 года составил 107 млрд ...21.08.2020 Оборот розничной торговли Свердловской области в июле сократился на 9,1%
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2020. Оборот розничной торговли Свердловской области в июле 2020 года составил 94 млрд 129 ...17.07.2020 Оборот розничной торговли Свердловской области в июне сократился на 12,6%
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2020. Оборот розничной торговли Свердловской области в июне 2020 года составил 88 млрд 256 ...22.06.2020 Оборот розничной торговли Свердловской области в мае сократился на 16,3%
Оборот розничной торговли Свердловской области в мае 2020 года составил 83 млрд 902 млн руб., что на 16,3% ниже уровня ...22.06.2020 Оборот розничной торговли Свердловской области в мае сократился на 16,3%
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. Оборот розничной торговли Свердловской области в мае 2020 года составил 83 млрд 902 млн ...