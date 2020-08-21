Оборот розничной торговли Свердловской области в 2020 году сократился на 9,6%

Оборот розничной торговли Свердловской области в декабре 2020 года составил 107 млрд 578 млн руб., что на 18,4% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.



«В декабре 2020 года в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 24 тыс. 956 руб. (в декабре 2019 года — 29 тыс. 009 руб.).», — говорится в сообщении.



В январе-декабре 2020 года оборот розничной торговли Среднего Урала сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.