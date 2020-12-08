Число открытых вакансий в общепите Свердловской области выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. С начала текущего года свердловские компании из отрасли «Ресторан, общественное питание, фаст-фуд» открыли около 600 вакансий, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.
Подавляющее большинство предложений (84%) открыто в Екатеринбурге, также персонал нанимают в заведения общественного питания Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Качканара и других городов области.
«На поваров приходится 18% вакансий отрасли, также крайне высок спрос на курьеров (10%) и управляющих (8%). Также рестораторы активно ищут официантов, барменов, хостес. Одна из популярных в Екатеринбурге группа ресторанов ищет руководителя отдела информационных технологий, а крупная сеть фаст-фуда готова принять на работу бизнес-аналитика», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.
Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели поварам в Свердловской области, составляет 36,5 тыс. руб., что на 4 тыс. больше, чем год назад. Средняя зарплата управляющих составляет 67 тыс. руб. (-12 тыс. руб. к прошлому году), курьеры могут рассчитывать на доход в 43 тыс. руб. (+7,3 тыс. руб.).
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