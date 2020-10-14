В России отклонили более 14 тыс. заявок на предоставление ипотечных каникул

УрБК, Москва, 03.02.2021. По состоянию на 27 января 2021 года в РФ было зарегистрировано 40,7 тыс. обращений о предоставлении ипотечных каникул (в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019). Об этом говорится в материалах Банка России.
За весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 15,3 тыс. заявлений на сумму 40,6 млрд руб. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет более 90% от общего количества одобренных заявок.
«Отказы получены по 14,5 тыс. требований, в основном из-за непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита», — говорится в сообщении.
Ипотечные каникулы — это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи или снизить их. По этому закону банк не имеет права отказать заемщику, который обратился с заявлением на льготный период и подтвердил свое право не платить по кредиту.
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