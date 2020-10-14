УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:45

В России отклонили более 14 тыс. заявок на предоставление ипотечных каникул

УрБК, Москва, 03.02.2021. По состоянию на 27 января 2021 года в РФ было зарегистрировано 40,7 тыс. обращений о предоставлении ипотечных каникул (в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019). Об этом говорится в материалах Банка России.

За весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 15,3 тыс. заявлений на сумму 40,6 млрд руб. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет более 90% от общего количества одобренных заявок.

«Отказы получены по 14,5 тыс. требований, в основном из-за непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита», — говорится в сообщении.

Ипотечные каникулы — это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи или снизить их. По этому закону банк не имеет права отказать заемщику, который обратился с заявлением на льготный период и подтвердил свое право не платить по кредиту.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.10.2020 Банки РФ реструктурировали 1,6 млн кредитных договоров физлиц на общую сумму более 778 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.10.2020. С 20 марта по 7 октября текущего года банками РФ была проведена реструктуризация 1,6 млн ...

04.08.2020 ЦБ: По итогам июля российские банки получили 369,8 тыс. обращений от заемщиков о предоставлении кредитных каникул

УрБК, Москва, 04.08.2020. По итогам июля 2020 года российскими банками получено 369,8 тыс. заявлений о предоставлении ...

31.07.2019 В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

В России с 31 июля 2019 года вступил в силу закон об «ипотечных каникулах». Закон призван защитить оказавшихся в ...

31.07.2019 В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

УрБК, Москва, 31.07.2019. В России с 31 июля 2019 года вступил в силу закон об «ипотечных каникулах». Закон призван ...

21.03.2019 Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах»

УрБК, Москва, 21.03.2019. Госдума РФ на пленарном заседании 21 марта приняла в первом чтении законопроект об «ипотечных ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (78)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18